شكرا لقرائتكم خبر عن بدء طرح وحدات أبراج حدائق أكتوبر 20 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بشرى سارة للمواطنين .. أعلنت وزارة الإسكان عن طرح وحدات أول أبراج سكنية بمدينة حدائق أكتوبر "مشروع" valley towers ، اعتبارا من 20 يونيو الجاري .



ومن المقرر أن يتم طرح كراسات الشروط علي موقع مسكن التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، على أن يتم التخصيص بنظام القرعة العلنية.



وطبقا لمصادر مطلعه داخل وزارة الإسكان، كشفت لـ"الخليج 365" عن سعر المتر في الوحدات المقرر طرحها والذي يتراوح ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه للمتر، وذلك بانظمة سداد مختلفه تبدأ بـ3 سنوات بدون فوائد، و5 سنوات بفوائد، وتنتهي ب7 سنوات محملة بفائدة البنك المركزي.

وتتراوح مساحة الوحدات السكنية ما بين 95 متر وتصل ل100 متر، وهذه الوحدات جاهزة للتسليم الفوري، وتم الانتهاء منها بالكامل ، خلال الشهور الماضي، وتعد هذه الخدمات أول وحدات داخل أبراج سكنية جاهزه للتسليم الفوري .

وتتميز وحدات أبراج مدينة حدائق أكتوبر" و "valley towers، بكونها تقع فى موقع فريد من نوعه داخل مدينة حدائق أكتوبر فضلا عن أنها جاهزة للاستلام الفورى.



ومن المقرر أن يصل مبلغ جدية الحجز لمشروع ،"valley towers لـ 150 ألف جنيه، ويصل مبلغ مقدم الحجز لـ 20%، من قيمة الوحدة، ونسب السداد ستكون مختلفة تبدأ بـ 3 سنوات، وتصل لـ 7 سنوات.



مزايا المشروع



يتميز مشروع أبراج حدائق أكتوبر بموقعها الفريد داخل مدينة حدائق أكتوبر، فهى تطل على طريق الواحات، وعلى بعد دقيقه واحدة من الطريق الدائرى، والطريق السياحى، و5 دقائق من الدائرى الأوسطى، و4 دقائق من مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامى، حيث أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح الوزارة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لوحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع "valley towers"، بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك في إطار جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية رغبات شرائح المجتمع المتنوعة فى الحصول على الوحدات السكنية المناسبة.



وتعتمد سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، تعتمد على 3 محاور، وهى، إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة، من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية.



وقال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "valley towers" في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات، وتتراوح مساحاتها بين 95 و100 م2، وسيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل شروط الطرح، وأسلوب الحجز، وأسعار الوحدات، وأنظمة السداد.



وأضاف الدكتور وليد عباس، أن ارتفاع البرج يصل لـ30 مترًا، موضحا أن عدد الأبراج الجارى تنفيذها يصل لـ74 برجًا، ويتكون كل برج من أرضى و9 أدوار، لافتًا إلى أن هذه الارتفاعات لم يتم تنفيذها فى المدينة من قبل.



وأوضح أن المشروع يتضمن مبانى خدمية منها مدرسة وحضانات وملاعب خماسية، ووحدات إدارية، لتوفير كافة الخدمات اللازمة للسكان، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرافق واللاند سكيب بالكامل للمشروع، فضلا عن انتهاء المشروع بنسبة 100%.



وأشار إلى أن المشروع يمتاز بالخصوصية، فضلا عن موقعه المتميز والذى يقع بين طريقى الواحات والفيوم، وعلى بعد 3 دقائق من منطقة حدائق الأهرام، و7 دقائق من مديان الرماية، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية تم تشطيبها على أعلى مستوى، وتم فرش وحدة لتكون نموذج لكيفية استغلال كافة المساحات داخل العرف.



وقال أن المشروع سيحاط بسياج شجرى، بحيث يتم توفير نوع من الخصوصية لسكان المشروع، بالإضافة إلى أنه سيتم توفير خطوط نقل لربط المشروع بمحافظة الجيزة ومدن أكتوبر وزايد، وكذلك خطوط نقل تربط المشروع بمحافظة القاهرة.