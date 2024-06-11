شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: لا بد من لجم جماح العدوان الإسرائيلي بشكل فورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن مجلس الأمن تأخر كثيرا في الاضطلاع بمسؤوليته وسمح بسقوط آلاف الضحايا من الفلسطينيين، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف أبو الغيط: "لا بد من لجم جماح العدوان الإسرائيلي بشكل فوري".

وتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتطبيق غير مشروط للصفقة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، لتبادل الأسرى والرهائن.

واعتمد مجلس الأمن القرار الأمريكي، بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت.

وامتنعت روسيا عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن التهدئة في قطاع غزة.