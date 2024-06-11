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مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: مصممون على استدامة وقف إطلاق النار في غزة

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القاهرة - سامية سيد - قال مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: مصممون على جعل وقف إطلاق النار في قطاع غزة مستداما، مؤكدا أنه على إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وأضاف: نشكر مصر وقطر على جهودهما في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، وسنواصل جهودنا عبر الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان لوقف الجرائم الإسرائيلية وتحقيق العدالة لشعبنا، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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