شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: مصممون على استدامة وقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: مصممون على جعل وقف إطلاق النار في قطاع غزة مستداما، مؤكدا أنه على إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضاف: نشكر مصر وقطر على جهودهما في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، وسنواصل جهودنا عبر الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان لوقف الجرائم الإسرائيلية وتحقيق العدالة لشعبنا، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.