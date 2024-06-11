اللجنة الفنية للحج: غداً نهاية موسم سفر الحجاج وعقوبات صارمة على المخالفين لأنظمة الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد إيهاب عبد العال، عضو اللجنة الفنية للحج، أن يوم غدٍ الأربعاء هو آخر فرصة لسفر الحجاج النظاميين إلى مكة المكرمة قبل إغلاق المطارات، مشيرًا إلى أن الحجاج الذين سافروا حتى الآن وصلوا إلى أماكن إقامتهم بسلام ويسر.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، حذر عبد العال بشدة من تداعيات اللجوء للسفر بتأشيرات حج غير نظامية، مؤكدًا أن السلطات السعودية تطبق عقوبات صارمة على المخالفين، قد تصل إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأوضح عبد العال أن هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى حماية حقوق الحجاج النظاميين وضمان حصولهم على أفضل الخدمات، مشيرًا إلى أن التعليمات المنظمة للحج لهذا العام تمنع المقيمين الذين لا يحملون تصاريح من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وستتم إعادتهم من حيث أتوا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي على كل من يُضبط وهو يرتدي ملابس الإحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدون تصريح حج، مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار، وترحيل الوافدين المخالفين إلى بلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقًا للأنظمة المعمول بها.