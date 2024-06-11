شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات والأوراق المطلوبة لإلغاء ترخيص محل تجارى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لإلغاء تراخيص المحال التجارية والصناعية والعامة، إذ تتيح المراكز عشرات الخدمات الهامة لأصحاب المحال، منها: (تعديل ترخيص محل عام، طلب نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، طلب ترخيص بفتح محل عام، طلب تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء).

وفيما يلى الأوراق والمستندات المطلوبة لإلغاء تراخيص المحال التجارية والصناعية والعامة بالجيزة:

*فى حال طلب الإلغاء من المرخص له الأصلى أو وكيله:

-أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمى منها فى حالة فقدها.

-صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمى خاص بإلغاء الترخيص، وفى هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

-إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالى.

-ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

-موافقة من مكتب القوى العاملة الذى تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.

*فى حال وفاة المرخص له الأصلى يضاف للمستندات السابقة ما يلي:

-توكيل رسمى خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.

-إعلام الوراثة.

-موافقة النيابة الحسابية (فى حالة وجود قصر).

وتتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة للمواطنين العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، تجديد رخصة مصعد.