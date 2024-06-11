شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل الدولية تطلق نماذج رعاية الأطفال المدعومة من جهات العمل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسيف)، تنظيم حفل إطلاق تقرير "نماذج رعاية الأطفال المدعومة من أصحاب العمل في مصر- التجربة والتوثيق" ؛ والذي سيجمع بين الهيئات الثلاثة وشركاء التنمية في مصر حول اقتصاد رعاية الأطفال وتعزيز العمل اللائق.



سيُعقد هذا الحدث بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 11 يونيو 2024، ويقام في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ويونيسف ومنظمة العمل الدولية.

حيث اجتمعت الأفراد والمنظمات معًا لتجريب وتوثيق نماذج رعاية الأطفال التي تلتزم بإرشادات وزارة التضامن الاجتماعي التي اعتمدها شركاء الأعمال في مصر، يشمل ذلك وضع معايير الجودة للحضانات، وإنشاء مناهج وطنية، وإدخال نماذج متنوعة لتنمية الطفولة المبكرة لزيادة معدلات الالتحاق بالحضانة.

يهدف البرنامج المشترك: "تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية "سيدا" إلى تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في البلدان الثلاثة من خلال دعم ومناصرة ما يلي: قوانين العمل المراعية للنوع الاجتماعي والسياسات ذات الصلة؛ والقطاع الخاص الذي يستجيب للمنظور القائم على النوع الاجتماعي والذي يجتذب النساء ويستبقيهن ويعززهن؛ وإزالة القوالب النمطية للنوع الاجتماعي المتعلقة بمسؤوليات المرأة والرجل فيما يتعلق بالرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي.