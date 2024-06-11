شكرا لقرائتكم خبر عن شروط تقدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة لجوائز الجامعة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة القاهرة، فتح باب التقدم أمام أعضاء هيئة التدريس للحصول على جوائز الجامعة (التميز، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية، والرواد، ونجيب محفوظ، والأميرة فاطمة) لعام 2024 وذلك خلال الفترة من 5 يونيو وحتى 31 يوليو، تشجيعًا لأعضاء هيئة التدريس المتميزين الذين أسهموا بنشاط ملحوظ في تطوير الجامعة محليًا ودوليًا، وذلك وفقًا للشروط والمتطلبات المعلنة بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للبحوث العلمية ومن بينها:-

1- موافاة الإدارة العامة للبحوث العلمية بملف المتقدم كاملًا

2- نسخة من الموقع الشخصي للمتقدم على موقع علماء جامعة القاهرة

3- تحميل استمارة التقديم من موقع الإدارة العامة للبحوث.

4- أن يكون المتقدم قائمًا بواجباته الوظيفية بالجامعة عند التقدم لنيل الجائزة

5- عدم وقوع أي جزاءات عليه

6- كما أنه لا يجوز التقدم لأكثر من جائزة من جوائز الجامعة فى ذات العام

7- ألا يتضمن الإنتاج العلمي المقدم لنيل أي من جوائز الجامعة إنتاجًا سبق للمتقدم أن حصل بموجبه على جائزة أخرى سواء من الجامعة أو خارجها وعلى المتقدم تقديم إقرار بذلك.