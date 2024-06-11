شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين لدى مجلس الأمن: مصممون على جعل وقف إطلاق النار في قطاع غزة مستدامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب فلسطين الدائم لدى مجلس الأمن السفير رياض منصور إن الشعب الفلسطيني موحد في دعم القرار الأمريكي الذي صدر عن مجلس الأمن بأغلبية 14 عضوًا وامتناع عضو واحد فقط، مطالبًا إسرائيل بتنفيذ بنود هذا الاتفاق.

وقال السفير رياض منصور، خلال كلمته في مجلس الأمن للتصويت على دعم الصفقة الخاصة بالتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة: "نحن مصممون على جعل وقف إطلاق النار في قطاع غزة مستدامًا"، مشددًا على ضرورة أن تمتثل إسرائيل وتعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقدَّم مندوب فلسطين الدائم لدى مجلس الأمن الشكر لكل من مصر وقطر على جهودهما في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفًا: "سوف نواصل جهودنا عبر الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان لوقف الجرائم الإسرائيلية وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".



وتابع السفير رياض منصور: "سنواصل المساعي -بالتعاون مع الأشقاء العرب- لتحقيق العدالة عبر الآليات القانونية وهي محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم المسؤولين عن مجزرة مخيم النصيرات إلى العدالة، ومن اقترفوا الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".