شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن التصالح في مخالفات المحال العامة؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمح قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، بالتصالح فى بعض المخالفات لأحكامه التى يرتكبها أصحاب المحال التجارية والعامة والملاهى والمعارض وغيرها من المحال التي يطبق عليها هذا القانون، وذلك في الحالات الآتية:

1.إذا قمت بإزالة المخالفة وتوفيق أوضاعك مع ضمان عدم تكرار المخالفات محل الأزمة.



2.حظر القانون التصالح في المخالفات التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.



3. عليك سداد ضعف الحد الأدنى للغرامة كشرط لإتمام التصالح.

4.تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

وتضمن قانون المحال العامة هذه الشروط للتصالح في مخالفات المحال لأحكامه، حرصا من المشرع على تقنين أوضاع هذه المحال ومنح أصحابها فرصة لتعديل وتصحيح الوضع المخالف.