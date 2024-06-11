شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء إجازات الأطباء البيطريين قبل عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هيئة الخدمات البيطرية برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الفترة المقبلة وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والألبان والأسواق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك الأسبوع المقبل، وفتح جميع المجازر في محافظات الجمهورية طوال أيام العيد لاستقبال الأضاحي.

ويتم تأمين أعمال المجازر، وعمل الصيانات الطارئة الخاصة بالصرف الصحي والمياه والكهرباء، وتزويدها بأدوات النظافة، والتأكيد على رفع جميع المخلفات الناتجة من الذبح، والتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات على محلات الجزارة والأسواق والشوادر ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم المعروضة.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيزها بقوة من الأطباء المتخصصين للكشف على اللحوم والإشراف على ذبح الأضاحى.

2- دعم المجازر بالأختام والمادة السرية، وكافة الأدوات اللازمة.

3- تكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الأصل الحيواني وغير صالحة للاستهلاك الآدمي واحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.

4- التصدي لظاهرة الذبح خارج المجازر.

