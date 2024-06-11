شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن محور بديل خزان أسوان بعد انتهاء تنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

انتهت وزارة النقل، من تنفيذ مشروع محور بديل خزان أسوان، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا وإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

ويبلغ طول المحور 5.4 كم وعرضه 29 مترا، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل تنفيذ المحور 3 أعمال صناعية تتمثل في 2 كوبري و 1 نفق، بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كم، ويسهم المحور في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، كما وفر عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلا عن أهميته فى تحقيق الربط بين شبكة الطرق شـرق وغرب نهـر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة فى الصعيد.



ويربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان)، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان)، والربط على طريق أسوان / أبو سمبل ، كما تم مد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائى السريع، وكذلك رفع كفاءة الطريق الواصل شرق المحور مع طريق أسوان / برنيس.