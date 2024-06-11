شكرا لقرائتكم خبر عن مركز البحوث الزراعية يوضح 5 أمراض تصيب الماشية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عاطف عشبية وكيل معهد تكنولوجيا الاغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، إنه يجب اجراء عملية ذبح الأضاحى فى المجازر لضمان الكشف على الحيوان قبل الذبح والتأكد من خلوه من الأمراض المعدية.



وفى التقرير التالى نتعرف على الأمراض التى تصيب الحيوانات:



1- مرض الحمى القلاعية: والذى يستدل عليه من جفاف مخطم الحيوان وارتفاع درجة الحرارة لتصل إلى 42 درجة مئوية مع ظهور كآبة على الحيوان – ظهور فقاقيع صغيرة فى الفم واللسان تنفجر وتترك تقرح على السطح وتورم اللثة وامتناع الحيوان عن الأكل والاجترار مع سيولة اللعاب من الفم بشدة ويصل إلى الأرض على هيئة خيوط فضية – ظهور التقرحات بين الظافرين ويظهر العرج – وظهور التقرحات على الحلمات بالضرع – عدم قدرة الحيوان على الوقوف.

2- مرض السل: الذى يؤدى إلى تضخم الغدد الليمفاوية للحيوان تحت الإبط وتحت الفخذ ويسبب هزالا كاملا للحيوان.

3- التسمم الغذائى للحيوان: يستدل عليه من سرعة التنفس والنهجان الشديد مما يدل على تناول الحيوان لعليقة بها آثار مبيدات والتى تترسب بدورها فى اللحم مسببة التسمم الغذائى للإنسان أيضا عند تناول اللحم.

4- حمى البحر الأبيض المتوسط "الحمى المالطية": ويستدل عليها من نزول صديد من فتحة البول، ويجب إعدام مثل هذا الحيوان.

5- الجمرة الخبيثة "الحمى الفحمية ": يستدل عليها بحدوث نزيف من جميع فتحات الجسم للحيوان وأيضا يجب إعدام مثل هذا الحيوان.