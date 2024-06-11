شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مجازر القاهرة مجانا طوال أيام عيد الأضحى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تفتح محافظة القاهرة مجازرها مجانا، للمواطنين، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أكد الدكتور صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن المجازر تقدم خلال أيام العيد خدمات مجانية، للجمهور مثل الكشف الطبيى على الأضحية وتوفير مكان الذبح والمياه بالعنابر وجراج للسيارة ومكان لمبيت الحيوانات، عدا الجزار.

وأضاف مدير طب بيطرى القاهرة، أن فتح مجازر القاهرة مجانا للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى، يأتى لمواجهة ظاهرة الذبح في الشوارع، والحفاظ على نظافة الشوارع، مشيرا إلى أن المواطن يتعاقد مع جزار خاص أو يحضر جزار معه للمجزر خلال أيام الذبح.

وأضاف مدير الطب البيطرى بالقاهرة، أن المجازر متاحة مجانا للجمهور فقط وليس التجار أو المؤسسات الخيرية، وهي، "المجزر الآلي بالبساتين ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان " وتعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.