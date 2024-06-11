شكرا لقرائتكم خبر عن 64% من القراء يؤيدون فرض غرامات على ذبح الأضاحى بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب فرض غرامات على ذبح الأضاحى في الشوارع، أيد غالبية القراء مطالب فرض غرامات على ذبح الأضاحى في الشوارع.

وأيد 64% من القراء مطالب فرض غرامات على ذبح الأضاحى في الشوارع، بينما عارض 36% من القراء مطالب فرض غرامات على ذبح الأضاحى في الشوارع.



