شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. بداية موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28.