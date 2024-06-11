شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار محادثات مجلس الشيوخ الأمريكى بشأن العقوبات ضد الجنائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أفاد الموقع الاخباري الأمريكي، أكسيوس"، بانهيار المحادثات التي تجري في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن العقوبات ضد الجنائية الدولية.، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيير، قالت إنه ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إصدار الأحكام بحق المسؤولين الإسرائيليين.

وذكرت بيير أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير فى ما يتعلق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، قائلة: "نحن لا نؤيده ونعتقد أنه ليس من اختصاصها".

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية تحذيراً إلى الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام منها أو من موظفيها، وقالت أن مثل هذه التهديدات حتى لو لم يتمّ تنفيذها يمكن أن تشكّل هجوماً على إدارة العدالة وقد تشكل جريمة بحق المحكمة.

وقال مكتب المدعى العام كريم خان فى بيان نشره على منصة إكس تويتر سابقا، اليوم أن جميع محاولات إعاقة الموظفين أو تخويفهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق، يجب أن يتوقف فورا، مشيرا إلى أن هذه التهديدات أو الانتقام من المحكمة هى انتهاك للقانون الدولى، الذى يحظر هذه الإجراءات.