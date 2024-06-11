شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج النقابة العامة للأطباء يغادرون أرض الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور شادي صفوت، مغادرة 16 طبيب وطبيبة من الفائزين في قرعة رحلات الحج هذا العام، أرض الوطن متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

ودعت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، الله العلي القدير أن يتقبل منهم صالح الأعمال، ويجعله حجًا مقبولًا وذنبًا مغفورًا، ويكتب لنا ولكم زيارة بيته الكريم».

يذكر أن اللجنة الاجتماعية بـ نقابة الأطباء، كانت قد أعلنت عن أسماء الأطباء الذين فازوا في قرعة رحلات الحج هذا العام، والبالغ عددهم 16 طبيب وطبيبة.

وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية د. شادي صفوت، أن نقابة الأطباء تعاقدت مع شركة سياحة لتنفيذ برنامج سياحي 5 نجوم يليق بالأطباء بمبلغ 325 ألف جنيه للـ حج السياحي، و195 ألف جنيه للحج الاقتصادي غير شاملة تذاكر الطيران.