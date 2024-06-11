شكرا لقرائتكم خبر عن 38 سؤالا لن يخرج عنها امتحان الإحصاء لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء امتحان مادة الإحصاء، غدًا الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024، بتكثيف حل تدريبات ومسائل ونماذج استرشادية للامتحان تساعدهم في التركيز على أهم أجزاء المنهج والتدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام والحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” 38 سؤالًا بنظام (اختيار من متعدد) بإجاباتهم لن يخرج عنها امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة، وذلك من إعداد محمد غبور أستاذ الرياضيات، علمًا بأن جميع الأسئلة في امتحان مادة الإحصاء اختيار من متعدد، بعدد 17 سؤالا، وإجمالي 28 درجة.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية التى يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة فى المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهج الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحان.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2024، انطلقت أمس الإثنين، بالمواد غير المضافة للمجموع، وتشمل التربية الدينية والتربية الوطنية، إذ أدى الامتحانات قرابة 745 ألف طالب وطالبة موزعين على 1981 لجنة سير بمختلف المحافظات.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الغياب عن أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع تعرض الطالب للرسوب فى المادة وتحرمه من تنسيق المرحلة الأولى إذا كان مجموعه ضمن الحد الأدنى للقبول بكليات الحد الأدنى.

ونبهت الوزارة على أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى المواد غير المضافة للمجموع اختيارية فقط، حيث لا توجد أسئلة مقالية، مؤكدة أن الأسئلة المقالية فى المواد الدراسية الأساسية وفق مواصفة الامتحان.