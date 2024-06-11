شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: نسبة نواقص الأدوية لا تتعدى 7%.. ولدينا المثائل والبدائل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، إن ظاهرة نقص الدواء عالمية وتمر بها جميع دول العالم، موضحًا أن مصر لديها العديد من المثائل والبدائل لكل الأصناف، وأن النواقص لا تتعدى نسبتها 7 % .

وأوضح رئيس هيئة الدواء أن هناك أسبابًا لنقص الدواء، فأحيانًا تتعلق مثلا بنقص المواد الخام، وأخرى يكون هناك تعطلًا فى خط إنتاج بالإضافة إلى التغيرات التى طرأت على سعر الصرف، مشيرًا إلى توافر المخزون الاستراتيجى للمواد الخام، ما ينعكس على توفير الدواء، بجانب توفير الدولار، ما يعزز توافر مدخلات الصناعة على جميع المستويات



وتابع: "الدواء مسعر جبريًا، وأن سلاسل الإمداد ستعود إلى وضعها الطبيعى خلال الفترة المقبلة، من حيث توفير جميع مستلزمات الإنتاج، وهدفنا توفير الأدوية الأساسية، خاصة المتعلقة بـ الأمراض المزمنة .