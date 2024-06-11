شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم المؤتمر السنوى لشباب إيبارشية هولندا بعنوان "الصداقة" والان مع تفاصيل الخبر

نظمت إيبارشية هولندا المؤتمر السنوى للشباب بكافة مراحلهم الدراسية تحت عنوان "الصداقة"، على مدار 3 أيام من السابع وحتى التاسع من الشهر الجاري، في مركز المؤتمرات المسيحى Betteld ، بحضور الأنبا أرسانى أسقف الإيبارشية.

وبجانب القداسات الإلهية ألقى الأنبا بافلوس أسقف اليونان 3 محاضرات عن: "مفهوم الصداقة" و"الصداقة مع الله وكيف نقويّها؟" و"الصداقة مع الآخرين وحدودها" وذلك للشباب من سن 19 وحتى 22 سنة.

وقدم الأب الراهب القس يسطس الأنبا أثناسيوس الراهب بدير القديس الأنبا أثناسيوس الرسولي في إنجلترا، ثلاث محاضرات عن: "الخَلق والسقوط" والشهوات الشبابية" و"سر التوبة والاعتراف"، لسن من 15 وحتى 18 سنة، وشارك في المؤتمر 300 شاب وشابة من أبناء الإيبارشية.

وفى سياق متصل، نظمت إيبارشية هولندا الشهر الماضى، مؤتمرًا للاهوت الدفاعي، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام، بحضور نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية.

وذكرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة أنه كان حاضر في المؤتمر، البروفيسور الدكتور جورج باسيليوس، أستاذ علم الدفاعيات في الكليات والمعاهد القبطية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والذي قدم خمس محاضرات لشباب كنائس الإيبارشية من الأعمار المختلفة وأيضًا للآباء الكهنة وخدام الشباب ومدارس الأحد وكل خدام الإيبارشية.