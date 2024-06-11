شكرا لقرائتكم خبر عن بسعر 250 جنيها.. زحام على شراء اللحوم البلدى بمعرض وزارة الزراعة فى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

شهد معرض "خير مزارعنا لأهالينا" التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا على شراء اللحوم البلدي، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ويطرح المعرض، المقام بالمتحف الزراعي في حي الدقي، اللحم البلدي أو الكبدة البلدي أو اللحم المفروم البلدي لـ250 جنيهًا للكيلو، وذلك ضمن عشرات السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية التي يطرحها المعرض بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

ويطرح المعرض السلع الأساسية على النحو الآتي: الأرز بـ27 جنيهًا والسكر 35 جنيهًا والبطاطس 5 جنيهات والبيض 120 جنيهًا والبامية 30 جنيهًا والويكه 25 جنيهًا، والجزر 5 جنيهات والبصل 9 جنيهات، والخيار 12 جنيهًا والزيت 700 مللى 35 جنيهًا، والدواجن 120 جنيهًا.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ المزيد من السلع الغذائية والمنتجات بمعرض خير مزارعنا لأهالينا، المقام بالمتحف الزراعي بالدقي على هامش معرض زهور الربيع حتى وقفة عيد الأضحى المبارك، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين.



