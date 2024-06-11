شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات بمعظم الخطوط لارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بـ تخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظراً لارتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات، لافتة إلى أن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ حفاظاً على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة .

وأكدت الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلى وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط .

وأشارت الهيئة إلى أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل .

وتقدمت الهيئة بالإعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث أن ذلك خارج عن إرادة الهيئة .