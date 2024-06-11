شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بمشاركة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتنظيم مشترك بين مصر والأردن والأمم المتحدة.

ويهدف المؤتمر، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، كما يستهدف تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.