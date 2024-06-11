شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى: لا بديل عن فتح المعابر البرية لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إنه لا بديل عن فتح المعابر البرية لقطاع غزة، مشددا على أنه لا يمكننا الانتظار شهورا لحشد الموارد اللازمة لدعم غزة.

وأضاف العاهل الأردني، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، أنه على مدى 8 أشهر ودون توقف إلى الآن، ظل سكان غزة يواجهون الموت والدمار، اللذين فاقت درجاتهما بكثير أي صراع آخر منذ أكثر من 20عاما، لافتا إلى أن شبح المجاعة يلوح في الأفق، والصدمة النفسية حاضرة دائما، وستبقى آثارها لأجيال قادمة، وكل مكان في غزة عرضة للدمار.