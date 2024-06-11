شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: أبناء غزة تحت حصار مخجل للضمير الإنسانى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء فى غزة المحاطين بالقتل والتجويع والترويع، والواقعين تحت حصار معنوي ومادي مخجل للضمير الإنساني العالمي ينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء.

أضاف الرئيس السيسي خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، أننا متطلعون إلى أن يقدم اجتماعنا هذا لهم أملا في غد مختلف، يعيد لهم كرامتهم الإنسانية المهدرة، وحقهم المشروع بالعيش في سلام، ويسترجع لهم بعض الثقة في القانون الدولى، وفى عدالة ومصداقية ما يسمى النظام الدولى القائم على القواعد.