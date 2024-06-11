شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يطالب باتخاذ خطوات فورية للوقف الكامل لإطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حذرت مرارا وتكرارا من خطورة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتداعياتها.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، باتخاذ خطوات فورية وفعالة من أجل الوقف الشامل والكامل لإطلاق النار في غزة.

وشدد الرئيس السيسي في كلمته: "مصر تطالب بإلزام إسرائيل بالتوقف عن استخدام سياسة التجويع ضد الفلسطينيين وإنهاء حالة الحصار للقطاع".