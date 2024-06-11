شكرا لقرائتكم خبر عن 30 سؤالا فى الكيمياء لن يخرج عنها امتحان الثانوية العامة.. اختبر مذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، أمس الإثنين، لذا يكثف الطلاب جهودهم بمراجعة المناهج الدراسية والاطلاع على نماذج الامتحانات السابقة والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

ويقدم ”الخليج 365” في السطور التالية، عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة في مادة الكيمياء، أعدها هاشم أبو الدهب أستاذ الكيمياء، لطلاب الثانوية العامة؛ للتدريب على شكل أسئلة الامتحانات والحصول على درجات التفوق والنجاح.

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ويتيح الخليج 365 جرعة علمية مكثفة، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات، بالإضافة إلى نماذج لأسئلة الامتحانات وأهم الأسئلة المتوقعة بـامتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم، أوضحت أن مواصفة الأسئلة فى مواد الفيزياء والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والعلوم البيئية، تشمل 46 سؤالًا فى كل مادة من هذه المواد منها سؤالين مقالى ويتم الإجابة عن الـ"46 سؤالا فى 3 ساعات ومخصص لكل مادة 60 درجة.