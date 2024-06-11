شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاضا فى الأسعار خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء، إنه سيتم تطبيق نظام التتبع الدوائى خلال عام من الآن، لافتا إلى أن التتبع الدوائى سيكون عامل مهم فى منع الغش الدوائى وتهريب الأدوية، متابعا: وقعنا اتفاقية مع هيئة الشراء الموحد لتوريد الأجهزة الخاصة بالتتبع الدوائى .

وأضاف رئيس هيئة الدواء أن نظام التتبع الدوائى سيربط الصيدليات والمخازن والمصانع والصيدليات بنظام واحد يمكن من خلالة تتبع الدواء، مضيفا: هناك زيادة في أعداد المفتشين الصيادلة بنسبة 35% فى 4 أشهر فقط، وذلك إيمانا من الهيئة بأهمية التفتيش وضبط السوق، كما أن تسعير الصنف الدوائى يمر بـ 9 خطوات ولدينا 12 مثيلا لكل صنف، كما أن هناك أدوية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس هيئة الدواء: كل 6 شهور سيتم مراجعة اسعار الدواء من خلال اجتماعات اللجنه الفنية الخاصة بالتسعيرة وتابع : مصر الدولة رقم واحد فى تصنيع الدواء ولدينا خطوط انتاج ومصانع لا توجد فى اى دولة افريقية، كما أن هناك تعاون مع الدول الأفريقية لاعتماد إجراءات تسجيل الدواء التى تتم في مصر وذلك لتسهيل تسجيل الدواء في دول أفريقيا.