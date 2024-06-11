شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر حذرت مراراً من تبعات العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر حذرت مراراً من خطورة هذه الحرب وتبعاتها والتداعيات الجسيمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية التي أدى المضي قدماً بها إلى إقامة وضع يعوق التدفقات الإغاثية التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة المنعقد بالأردن اليوم.