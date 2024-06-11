شكرا لقرائتكم خبر عن طريق الدرجة النهائية.. أقوى 10 أسئلة فى مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل طلاب الثانوية العامة عن شكل امتحان مادة الجغرافيا، للتدريب على شكل الأسئلة والحصول على درجات التفوق والنجاح، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات العام الدراسي 2023/2024.

ويقدم ”الخليج 365” في السطور التالية نماذج لأسئلة امتحان مادة الجغرافيا، إذ يشمل الامتحان 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيارًا من متعدد، بإجمالي 60 درجة.

وفي السطور التالية نقدم نماذج علمية لأسئلة امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة، من إعداد محمود درويش، أستاذ الجغرافيا، يستطيع من خلالها الطلاب اختبار مهاراتهم في حل أسئلة الامتحان والإلمام بأهم أجزاء المنهج.

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الأسئلة



النماذج



بعض النماذج



الجغرافيا



مادة الجغرافيا

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لا يجب أن يختار الطالب أكثر من إجابة لأنه فى هذه الحالة سوف يعتبر السؤال خطأ وفى حالة تظليل دائرة بالخطأ يتم عمل علامة × على الدائرة الخطأ وتظليل الدائرة الصحيحة، على أن يبدأ الطالب بالإجابة عن أى سؤال ولكن يجب التأكد من ترقيم الإجابة وتطابقها مع رقم السؤال فى كراسة الأسئلة.