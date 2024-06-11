شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية المصرية بالكويت تدشن قناه خاصة على "واتس اب" لتسهيل خدماتها للجالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت القنصلية العامة المصرية بالكويت قناه للتواصل على موقع التواصل الإجتماعى "واتس اب" لخدمة أبناء الجالية المصرية بالكويت .

وأكدت قنصل عام مصر بالكويت السفيرة هبة زكى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الثلاثاء، السعى الدائم من قبل العاملين بالقنصلية العامة المصرية بالكويت لخدمة أبناء الجالية ولمتابعة كافة القرارات والبيانات والتعليمات الصادرة من القنصلية لتسهيل مهمة تأدية الخدمات للجالية المصرية .

وأشارت قنصل عام مصر بالكويت إلى أنه مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة من المقرر أن يتم التصديق على شهادات من خلال مواعيد العمل الرسمية بدون موعد مسبق، وذلك بعد التصديق عليها مسبقا من وزارة الخارجية الكويتية ثم المكتب الثقافي المصري بالكويت .