شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء غدًا.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء ، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ، حار على السواحل الشمالية ، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.