شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا يسلم شيكات الدعم المالي لأصحاب المبادرات المجتمعية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

سلم السفير الألماني بالقاهرة، فرانك هارتمان، بتسليم شيكات لمشاريع وجمعيات أهلية، والتي تدعمها السفارة سنويًا بهدف تشجيع المبادرات المجتمعية في مصر، من خلال صندوق دعم المبادرات المجتمعية حيث يتم تقديم الدعم المالي للمشاريع المؤهلة التي تهدف إلى تحسين مستويات معيشة المجتمعات المهمشة والأكثر احتياجا، حيث يتراوح الدعم المالي بين 5000 إلى 10000 يورو لكل مبادرة، ويتم التركيز بشكل خاص على المبادرات الاجتماعية الزراعية الصحية التعليمية والبيئية.

وقال السفير على هامش الاحتفالية التي أقيمت ظهر اليوم بمقر السفارة الألمانية، إن السفارة تدعم حصريًا مبادرات الكيانات المحلية مثل المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ولا يتم النظر في الطلبات المقدمة من الكيانات الفردية.

وأشار السفير الألمانى، إن السفارة تدعم هذا العام 22 مؤسسة تعمل في مجالات مختلفة في مجالات مثل الزراعة كذلك الحرف اليدوية في المناطق الأقل نموًا في صعيد مصر، مشيرًا إلى العمل مع مواطني القرى البعيدة وذوى الاحتياجات الخاصة، أيضًا من الأمور التي تساعد في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة ، ودمجمهم في المجتمعات.

وأوضح السفير إلى أنه يتم العمل مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وتقديم بعض الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى العمل مع دور مسنين وكذلك مستشفى لعلاج السرطان، وتدريب من بهم لإدخالهم في سوق العمل.

وتدعم السفارة الألمانية لهذا العام، مشروعات جمعية الصعيد للتربية والتنمية (أخميم) ، وهى من أوائل الجمعيات التي وجهت جهودها لتحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجا في الصعيد، وقد تم تأسيسها عام 1940 بمدينة سوهاج بهدف حفظ كرامة الإنسان وتحسين أوضاعه المعيشية من خلال التركيز على التعليم والصحة، وعلى مدار السنوات تطورت أنشطة الجمعية لتشمل باقة من البرامج التنموية المتكاملة وهي التعليم النظامي وغير النظامي والصحة وتنمية الفنون والثقافة والمحافظة على التراث وتنمية المهارات فضلا عن برنامج التمويل متناهي الصغر وتعمل الجمعية سنويًا مع قرابة 75 ألف مستفيدة، في حوالي 500 قرية بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، وقنا، والأقصر.

وتساهم ألمانيا من خلال صندوق دعم المبادرات المجتمعية في أعمال تجديد وترميم بالدور الأرضي بمركز مجتمع أخميم بسوهاج، كما ستساهم المشاركة الألمانية في شراء تلفزيون ذكي، لتدريب 150 سيدة على الأشغال اليدوية المستوحاة من التراث المصري، والفنون المصرية والشعبية، إلي جانب هذا سيساهم المبلغ في شراء طابعات ملونة ومجموعة من أدوات النجارة، وإنشاء صالة مفتوحة جديدة بمركز أخميم لعرض وبيع منتجات المركز وتجهيزها بخزائن عرض ومكاتب صغيرة وأيضا تحديث صالات العرض بمقر المركز في منطقة الظاهر بالقاهرة.

كما دعمت السفارة جمعية معاً للتنمية والبيئة في المنيا، والتي تهدف إلى دعم الأسرة المصرية الغير قادرة لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة ورفع المستوى الاقتصادي وتوفير بيئة تحتية مستدامة للقرى والمناطق العشوائية وتقديم مستوى من الخدمات والرعاية الاجتماعية من خلال متخصصين واستشاريين على أعلى مستوى لضمان جودة واستمرارية الخدمة المقدمة.

وستعمل المساهمة الألمانية على تجهيز مزارعي محافظة المنيا بآلات الحصاد والجمع والعصر والدرس اللازمة في أعمال الزراعة.

وجمعية أحبابنا الصغار لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تستهدف توفير الرعاية وإعادة التأهيل للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من إعاقات عقلية وجسدية مثل التوحد، والإعاقة الذهنية، والشلل الدماغي، وضعف السمع، والإعاقات البدنية الحركية.

كما تدعم أيضا أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع وتقدم الجمعية المساعدات المادية من خلال الرعاية الشهرية، وتدرس خطط العلاج للمرضى، وتقدم الأجهزة التعويضية حتى يتمكن الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة التفاعل مع الآخرين في بيئة إيجابية وداعمة.

كما تشمل برامج الجمعية تنمية المهارات والدعم النفسي، وتوجيه الأسرة، وتعديل السلوك باستخدام الكمبيوتر والتكنولوجيا.

وتدعم السفارة الألمانية في القاهرة الجمعية من خلال تقديم معدات وماكينات عالية الجودة لصناعة المنتجات الجلدية بما في ذلك حقائب اليد والحقائب المدرسية والأحزمة والإكسسوارات الجلدية، وذلك لرفع كفاءة الورشة الخاصة بالجمعية والقائمة في منطقة المقابر بالإمام الشافعي في القاهرة.

