شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن تفاصيل التقدم لمدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم لمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023/2024، للعام الدراسي المقبل.

وأوضحت وزارة التعليم، أن مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، هي مدرسة ثانوية تكنولوجية حكومية بمعايير دولية متخصصة في تدريس تطوير البرمجيات، وهي واحدة من مجموعة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية JATS أسستها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأعلنت شروط القبول بمدارس السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على الشهادة الإعدادية .

- ألا يزيد سنك عن 18 عام في أول أكتوبر.

- ألا يقل مجموع الشهادة الإعدادية عن 220 درجة.

-أن تجتازوا اختبارات القبول لغة انجليزية - رياضيات - لغة عربية والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات)

- التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

فرص عمل للمتميزين بعد التخرج

- مطورو أنظمة برمجية.

- مطور ويب ستتخصصون في إنشاء مواقع وتطبيقات الويب.

- مطورو تطبيقات برمجية: تصميم وتطوير تطبيقا للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية .

- مختبرو البرمجيات لضمان جودة وموثوقية البرمجيات والتأكد من استيفائها للمعايير

المطلوبة قبل إصدارها

- مصممو ال/UX‏.

- مطورو برمجيات الأنظمة المدمجة.

- وغير ذلك من تخصصات كثيرة.

- استكمال الدراسة في المعاهد والكليات.