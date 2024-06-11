شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة ترسم شمامسة جدد وتخرج أطفال حضانة بشرق السكة الحديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

صلى الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد القداس الإلهي لعيد رحيل القديس الأنبا أبرآم، الذى تحتفل به الكنيسة القبطية، فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بمنطقة القصيرين التابعة لكنائس القطاع، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة أحد أبناء الكنيسة شماسًا في رتبة إبصالتس، وستة آخرين في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وعقب القداس، حضر الحفل المقام على مسرح كنيسة السيدة العذراء بالقصيرين للاحتفال بتخريج أطفال الحضانة من أبناء الكنيستين، حيث قدّم الأطفال فقرات متنوعة.

وفى سياق متصل، صلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، القداس الإلهي أمس في كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية) بالمنيا، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 37 من أبناء البيت شمامسة في رتبة إبصالتس.



وبيت "الأنبا أبرآم" هو بيت لرعاية الأيتام الذكور وهو أحد خمسة بيوت لرعاية الأيتام واليتيمات تابعة للمطرانية.



تخرج الأطفال



جانب من الحفل



تخرج أطفال