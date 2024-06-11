شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يشيد بجهود مصر من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بدور مصر وجهودها الكبيرة والحثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والسعي لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وبحسب بيان للديوان الملكي الأردني، التقى الرئيس السيسي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على هامش المؤتمر المنعقد في البحر الميت، حيث أكدا الزعيمين على ضرورة معالجة العقبات أمام إدخال المساعدات للقطاع بشكل كافٍ وعاجل.

وأكد الملك عبدالله الثاني أهمية ترجمة مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، على أرض الواقع لتوحيد جهود الاستجابة الإنسانية وتفعيلها للمستوى المطلوب.

وأشار الملك، إلى أهمية توفير عدد كافٍ من الشاحنات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لضمان توفير مخزونات كافية من المواد الإغاثية.



لقاء الرئيس السيسي وملك الأردن