شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى نظيره الإندونيسى على هامش مؤتمرالاستجابة الإنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البحرالميت (أ ش أ) الثلاثاء، 11 يونيو 2024 03:57 م

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى لقاءً جانبيا اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولى للاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة المنعقد بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية. صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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