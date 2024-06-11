شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مجازر إسرائيلية جديدة فى غزة ترفع عدد الشهداء لـ37164 و84832 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء فى القطاع إلى 37164، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة فى بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 84832 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا، وإصابة 120 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.