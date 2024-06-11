شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستقبل أكبر حاجة سنا بـ130 عاما لأداء الفريضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مسئولون سعوديون، حاجة جزائرية بعمر 130 عاما فور وصولها الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج.



وقالت وسائل إعلام سعودية، إن الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة بمجموعة الخطوط السعودية استقبل الحاجة الجزائرية "سارهودا ستيتي"، وهي أكبر حاجة في حج هذا العام 1445، وتم الاحتفاء بالحاجة المسنة وتقديم كافة التسهيلات لها فور وصولها .



كما نشرت قناة العربية، فيديو للحاجة الجزائرية فور وصولها للمطارات السعودية.



الحجة الجزائرية