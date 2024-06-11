شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: ثقتنا في قدرة الله تطمئننا وسط التحديات والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في خدمة الأحد الماضي بالكنيسة الإنجيلية العربية بويتير- كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء هذا فى إطار جولته الرعوية لـ الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الدكتور القس هشام كامل، راعي الكنيسة ومشاركة الدكتور القس مجدي جرجس، والقس نشأت وطسن، والقس بارح هارون.

وفي كلمته بعنوان "أنا هو لا تخافوا"، قال رئيس الطائفة الإنجيلية "إن حضور الله معنا يرتبط بالسلام والتغلب على المخاوف، وأنه رغم ما يمر به العالم من ظروف قاسية وحروب وأزمات فإن أن نثق في قدرة الله وسلطانه"، مضيفًا "إن علينا أن نتذكر دائمًا أن الله موجود ويشعر بتحدياتنا"، مؤكدًا "أن في إقرارنا واعترافنا بقدرة الله وسلطانه نضع أمامه كافة التحديات، واثقين أنه يقود نهاية الأمر للخير"، مضيفًا "نحن مدعوون للإيمان بهذا الرجاء".