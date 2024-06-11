شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2024.. 10 أسئلة امتحان مهمة فى الإحصاء.. حلها واختبر مذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” خدمة مميزة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، بالتزامن مع انطلاق الامتحانات، من خلال المراجعات النهائية الشاملة لكل المواد الدراسية والأسئلة والنماذج الاسترشادية.

وفيما يلي نماذج علمية لأسئلة امتحان مادة الإحصاء للثانوية العامة، يختبر من خلالها الطلاب مهاراتهم في حل النماذج المختلفة التي يجب التركيز عليها أثناء المراجعة النهائية للامتحان، وذلك من إعداد محمد غبور أستاذ الرياضيات.









































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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب يستخدم القلم الجاف الأزرق فى الإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة سواء فى تظليل الدوائر فى الأسئلة الاختيارية فى كراسة البابل شيت أو الإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أنه يمنع استخدام القلم الجاف الأحمر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه غير مسموح لأي طالب بتجاوز المساحة المقررة للإجابة على أى سؤال مقالي في امتحانات الثانوية العامة، والطالب ملزم بالإجابة على السؤال المقالي في المساحة المخصصة له فقط، دون أن يتجاوز أسطر هذه المساحة.