شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى أمام «مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة»: إسرائيل مسؤولة عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، الرئيس السيسى أمام «مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة» بالأردن: إسرائيل مسؤولة عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة فى غزة.. مصر حذرت مرارا من الحرب على القطاع وتداعيات العمليات العسكرية على رفح الفلسطينية.. ونطالب باتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة بالوقف الفورى والشامل والمستدام لإطلاق النار وتوفير الظروف اللازمة لعودة النازحين، والتفاصيل في الصفحة الثالثة من العدد الورقى.





وداخل العددـ مشاركة دولية حاشدة فى الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد بالعاصمة الإدارية.



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