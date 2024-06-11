شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة هارتفوردشاير تحتفل بختام برنامج ريادة الأعمال بالتعاون مع جيميناي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت جامعة هارتفوردشاير في مصر و Gemini Africa باختتام برنامج Rising Herts، وهو برنامج لريادة الأعمال تم إطلاقه العام السابق لمساعدة طلاب الجامعة على تحقيق إمكاناتهم وإعدادهم ليكونوا طلابًا ماهرين يتمتعون بمهارات ريادة الأعمال

وقد فاق البرنامج كل التوقعات، مما أشعل شغف ريادة الأعمال بين الطلاب المشاركين، و يساعد هذا البرنامج تحويل افكار الطلاب الي افكار تجارية ناشئة قابلة للتنفيذ.

استضاف البرنامج مؤسسي الشركات الناشئة الذين شاركوا قصص نجاحهم مع الطلاب، مما أدى إلى إلهام وتحفيز الطلاب، كان من بين الضيوف هيلدا لوكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mitcha، ومحمد الفقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sympl لحلول التكنولوجيا المالية، ومحمد سكينة، مدير عام طلبات مارت، ومصطفى الرفاعي، المؤسس المشارك والشيف التنفيذي لمطاعم Zooba ودعاء جاويش مؤسس من Hair Addict ، فاطمة أحمد و عبد الرحمن أحمد مؤسسي Fatis وسامر وجدي أحد مؤسسي GB Arena ، علياء عثمان مؤسسة Gambaz ، نالا كامل مؤسس Nala Says، ودعاء عارف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شفاء، وإسلام عادل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة The Potcast Productions، وماجد فراج المدير الإبداعي والمدير الإداري لشركة 5DVR و غيرهم من ممثلي الشركات الناجحة في السوق المصري



شارك في البرنامج في للسنة الثانية علي التوالي اكثر من 150 طالبا من مختلف الكليات وقد تم تقسيم الطلاب المشاركين في البرنامج إلى 7 مجموعات تراوحت أفكارهم بين تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات التكنولوجيا ومنصات التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى حلول التكنولوجيا الصحية بناءً على خلفيتهم التعليمية وتكوين فريقهم، وأجري فريق عمل جيميناي افريقيا جلسات مع كل مجموعة لإعدادهم لحفل الختام وكيفية عرض أفكارهم أمام لجنة التحكيم، لتحديد الفريق الفائز

ويعد هذا البرنامج بمثابة رحلة لتمكين الطلاب من خلال بناء القدرات وتنمية قدراتهم الشخصية و تطوير طرق التفكير، واستهدف الطلاب المهتمين بريادة الأعمال في جميع التخصصات سواء كانت تخصصات علمية أو أدبية بحيث تشمل العديد من التدريبات وجلسات التوجيه للتطبيق العملي على أفكار الشباب الواعد وتحويلها لمشاريع يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وذلك وفق رؤية مشتركة بين جامعة هارتفوردشاير وشركة جيميناي افريقيا بحيث يتم تقديم الاحتياجات الأساسية لرواد الأعمال من الطلبة الملتحقين بالبرنامج؛ عن طريق اتاحة التوجيه والترابط والتمويل.

واستضاف البرنامج مؤسسي الشركات الناشئة الذين شاركوا قصص نجاحهم مع الطلاب، مما أدى إلى الهام و تحفيز الطلاب، كما شكلت جامعة هارتفوردشاير، لجنة تحكيم مرموقة من رواد الأعمال الناجحين وخبراء الصناعة. لتقييم الأفكار والمشاريع المبتكرة التي قدمها الطلاب وقد مكنتهم خلفياتهم وخبراتهم المتنوعة من تقديم نقد بناء ونصائح عملية لرواد الأعمال وقد منح برنامج Rising Herts للطلاب المشاركين الأدوات الأساسية لريادة الأعمال لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى واقع وإعدادهم في عالم ريادة الأعمال بعد التخرج. لم يكن برنامج Rising Herts بمثابة رحلة لتمكين الطلاب من خلال بناء القدرات فحسب، بل كانت تجربة لتنمية قدراتهم الشخصية و تطوير طرق التفكير.

و في هذا السياق صرح فينست ايمري رئيس جامعة هاردفوردشاير قائلا "لقد كان هذا حدثًا ناجحًا للغاية أظهر روح المبادرة لدى طلابنا من خلال الفرق التي قدمت بعض الأفكار التجارية الرائعة، وشراكتنا مع Gemini Africa تتزايد قوةً في دعم مثل هذه الفرص لطلابنا."

فيما قال عدلي توما رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جيميناي أفريقيا قائلا : " انا متحمس للغاية لمشاهدة تطور وتقدم الطلاب عامًا بعد عام، خلال الجولة الثانية، قدمنا جلسات مخصصة لمختلف الكليات مما أدى إلى استضافة أكثر من 150 طالبًا خلال البرنامج بأكمله. يعد التعاون بين Gemini Africa وجامعة هارتفوردشاير مثالًا رائدًا بين الأوساط الأكاديمية وجانب الأعمال لتزويد الطلاب بعقلية ريادة الأعمال، نحن نمهد الطريق لرواد الأعمال الطموحين والشركات المصرية الجديدة"

يعد جيمناي افريقيا، مركزًا شاملاً لريادة الأعمال ويلعب دورًا مؤثرًا في تطوير النظام البيئي المصري لتعزيز الشباب ورواد الأعمال مع التركيز بشكل خاص على النساء، ودعم الشركات الناشئة من خلال الاستفادة من الخيارات الاستثمارية والمالية المتنوعة وفرص الأعمال غير المستغلة والرائدة المبتكرة.

وينطلق تأثير الشركة من مصر ويصل إلى القارة الأفريقية بأكملها أيضًا مع طموح ليس فقط للارتقاء بريادة الأعمال ولكن أيضًا لمحاربة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة وخلق فرص عمل مستدامة للجميع.



فيما تعد جامعة هارتفوردشاير، المستضافة من مؤسسة جلوبال الجامعية، أول فرع كامل لجامعة بريطانية في مصر، وتشمل الجامعة القيم والتخصصات والمعايير الأكاديمية للبرامج والمرافق المتوفرة في الحرم البريطاني، مما يوفر شهادات معتمدة عالميًا لطلابها كما تقدم جامعة هارتفوردشاير في مصر برامج عالية الجودة التي تتيح للطلاب التفوق في سوق العمل.

مؤسسة جلوبال الجامعية (GAF،التي تستضيف جامعة هارتفوردشاير في مصر، هي مؤسسة أكاديمية رائدة في جمهورية مصر العربية تعمل تحت إشراف وزارة التعليم العالي المصرية