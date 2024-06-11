الداخلية تودع بعثة حجاج أسر الشهداء في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تابع مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات جميع الإجراءات والتسهيلات والتيسيرات المقدمة لأسر الشهداء من رجال الشرطة بمطار القاهرة الدولي وتوديعهم أثناء مغادرتهم البلاد متجهين إلى الأراضى المقدسة لآداء فريضة الحج لهذا العام.

كان فى استقبالهم لدى وصولهم إلى مكة المكرمة رئيس بعثة الحج المصرية، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية وإنهاء كافة الإجراءات تنسيقاً والجهات المختصة السعودية.

كما تم إنهاء كافة إجراءات التسكين بفنادق الإقامة ، فضلاً عن تخصيص عدد من الضباط لمرافقتهم وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لهم لآداء المناسك فى كل مراحلها.

وأعرب أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بما لمسوه من إهتمام بالغ من قبل وزارة الداخلية وأن هذا التكريم بزيارة بيت الله الحرام إنما هو تعبير عن مدى إهتمام الدولة بهم وتقديم الدعم والرعاية لهم، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام الدائم بهم.