شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا يحتفل بعيد ميلاد الملك تشارلز ال76 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمقص السفير البريطاني بالقاهرة ، جاريث بايلي شخصية ملك الجنيات في مسرحية شكبير، حلم ليلة منتصف الليل، وذلك احتفالا بعيد ميلاد الملك تشارلز الـ76.

وفي كلمته التى اتسمت بخفة الدم والمزاح ، قال السفير إنه يريد أن يحتفل بالحب والفرح وهى الصفات التى يتسم بها المصريون.

ووضع السفير طوق من الزهور حول رأسه قائلا سأكون "أوبريون"، ملك الجنيات في المسرحية، وحمل سيفا ليقطع به كعكعة الاحتفال.

واختارت السفارة البريطانية فكرة مسرحية حلم ليلة منتصف الليل كفكرة رئيسية للاحتفال.

وقال إن العالم مليء بالأهوال من حولنا بالنظر إلى ما يحدث في غزة والسودان وأوكرانيا ولكن يجب أن يلتف العالم حول الحب.

وقال إنه لا يريد أن يتحدث عن العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين أو حجم التبادل التجاري، بل يريد أن يشعر الجميع بالفرح والمحبة ولو لمدة ليلة واحدة.

احتفال السفارة البريطانية



السفير البريطاني