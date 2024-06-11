شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وقطر تعلنان تسلمهما ردا من حماس والفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر عن تسلّمهما اليوم 11 يونيو الجارى، رداً من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ويؤكد الجانبان أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.