شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: بنك التنمية الجديد فكرة حديثة ويوفر التمويل الميسر ويمثل أهمية لنا والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، عن أسباب اختيار انعقاد الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، موضحًا أن اختيار انعقاد هذا المؤتمر في مصر جاء لعدة أسباب ودلالات، وأهمها أن مصر تلعب دورا محوريا على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط، كما أن رئيسة البنك أشارت إلى الدور المهم لمصر كدولة من الدولة الصاعدة في الاقتصاد العالمي، فضلا عن أهمية مصر وموقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس كشريان للتجارة العالمي، وهو ما يعكس ثقلا اقتصاديا لمصر كما لها ثقل سياسي.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن انعقاد هذا المؤتمر في مصر تعد ميزة في صالحنا، باعتبار أن مصر منضمة حديثًا لتحالف بريكس، لأن مصر تلعب دورا مهما فى تجمع ناشئ يسعى لتطوير النظام المالي والنقدي الدولي.

وأشار الحمصاني إلى أن هذا البنك تم إنشاؤه حديثًا فى إطار تجمع بريكس وله أهمية لأنه يلعب دورا هاما في معاونة الحكومات والقطاع الخاص، وله دور أساسي يساعد في توفير التمويل الميسر وتقدم الدعم الفني، موضحا أن الوصول للتمويل من خلال المؤسسات الدولية الحالية يكون له العديد من المعايير الذي يصعب تحقيقه، والبنك يساعد على توفير التمويل الميسر، مشددًا على أن يمثل نوعا من تفعيل وتعزيز فرص تطوير النظام المالي الدولي الحالي.