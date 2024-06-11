أخبار مصر

مصدر رفيع المستوى: تلقينا ردودا من الفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رفيع المستوى: تلقينا ردودا من الفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 09:59 م

قال مصدر رفيع المستوى: "تلقينا ردودا من الفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة والوفد الأمني يكثف اتصالاته مع كافة الأطراف"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وكشف مصدر رفيع المستوى، عن اتصالات مصرية مكثفة لبحث تطورات موقف الهدنة في ضوء الردود التي تلقتها مصر وقطر، بشأن المقترح الأخير.

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر عن تسلّمهما اليوم 11 يونيو الجارى، رداً من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ويؤكد الجانبان، أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد، والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements