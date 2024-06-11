شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رفيع المستوى: تلقينا ردودا من الفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

قال مصدر رفيع المستوى: "تلقينا ردودا من الفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة والوفد الأمني يكثف اتصالاته مع كافة الأطراف"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وكشف مصدر رفيع المستوى، عن اتصالات مصرية مكثفة لبحث تطورات موقف الهدنة في ضوء الردود التي تلقتها مصر وقطر، بشأن المقترح الأخير.

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر عن تسلّمهما اليوم 11 يونيو الجارى، رداً من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ويؤكد الجانبان، أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد، والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.