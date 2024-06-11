شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر حكومى مطلع: حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة بعد إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها بأن مصدر حكومى مطلع أكد أن حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر له بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومى، ويكثف مدبولي من لقاءاته بالعديد من الشخصيات المرشحة لتولى حقائب وزارية من الخبرات الوطنية دوليًا ومحليًا.



