شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تنعى الكاتب الكبير فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى الشركةَ المتحدةَ للخدماتِ الإعلاميةِ ببالغِ الحزنِ والأسى وفاةَ الكاتبِ الكبيرِ السيناريست والمنتجِ الأستاذِ فاروقْ صبري رئيسُ غرفةِ صناعةِ السينما.

وتتقدمُ المتحدةُ للخدماتِ الإعلاميةِ والعاملينَ في قنواتها الإعلاميةِ وإصداراتها وشركاتها، بخالصٍ العزاءِ لأسرةِ الفقيدِ الراحلِ، داعينَ المولى - عزَ وجلَ - أنْ يتغمدهُ برحمتهِ وغفرانهِ ويرزقهُ الفردوسَ الأعلى ، ويلهمَ محبيهِ الصبرَ والسلوانَ.